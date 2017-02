Des peines de prison prononcées pour les trois hommes qui ont agressé les gendarmes à Sarlat

Le tribunal de Bergerac a prononcé des peines d'un an à vingt mois d'emprisonnement à l'encontre des trois hommes qui avaient agressé des gendarmes dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre-ville de Sarlat.

Vingt mois d'emprisonnement dont dix ferme pour les deux frères jumeaux les plus virulents, âgés de trente ans, un an pour le troisième homme, âgé de 50 ans. 1.000 euros également de dommages et intérêts à verser à l'adjudant qui s'est porté partie civile et dont le cocard est toujours visible deux jours après.

"Nous sommes désolés"

"On est désolé monsieur, on n'aurait pas dû, on n'a rien contre vous, c'est l'alcool et la stupidité, l'effet de groupe..." avancent Allan, Thibaut et Sylvain à la barre, faisant face au gendarme au visage tuméfié. "C'était gratuit", répond-il. Sylvain et Allan, les deux frères jumeaux âgés de trente ans, font jouer la corde familiale, en pleurs : "On a des enfants et un boulot." Certes, mais aussi des casiers judiciaires bien remplis. Le procureur réplique : "les violences, c'est inadmissible."

Deux grammes d'alcool dans le sang chacun

Le troisième homme, un certain Thibaut, est plus âgé : cinquante ans. Lui aussi s'excuse, lui aussi est père de famille. Une dizaine d'années déjà passées derrière les barreaux. Condamné régulièrement depuis 1993 pour violences, vol avec effraction ou encore détention d'armes. Il est sorti de prison il y a trois mois. Un point sur lequel tout le monde est unanime dans la salle : l'alcool. Bière , vodka, whisky, Get, tout y est passé samedi soir. Les trois compères avaient deux grammes dans le sang chacun. Un élément déclencheur mais certainement pas une excuse pour le tribunal.

Les trois hommes n'ont pas été placés sous mandat de dépôt et sont donc ressortis libres du tribunal de Bergerac. Un juge d'application des peines décidera de leur incarcération ou d'un éventuel aménagement.