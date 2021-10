Auxerre : prison requise à l'encontre d'éleveurs de chevaux négligents

Un procès de maltraitance animale a eu lieu ce jeudi devant le tribunal correctionnel d'Auxerre. 12 personnes sont poursuivies pour des faits commis entre le 31 mai et le 3 novembre 2020. Un élevage de 105 chevaux à Saint-Père-sous-Vézelay leur avait été retiré l'an dernier, après une inspection de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Selon les observations du vétérinaire, un tiers des bêtes étaient anormalement maigres, l'élevage était mal nourri et le terrain trop petit.

Ils affirment qu'ils n'ont rien à se reprocher

Ces accusations , les 7 prévenus qui étaient présents à l'audience ce jeudi les ont systématiquement réfutées, à l'image de cette retraitée de 68 ans qui se rendait quotidiennement sur le terrain pour nourrir les chevaux et qui ne semble pas comprendre ce qui lui est reproché. Sur la mauvaise alimentation des bêtes, elle explique que c'est comme ça qu'elle nourrit ses animaux depuis 20 ans et qu'il n'y a jamais eu de problèmes. Sur la nature de cette alimentation (des granules pour broutards, c'est à dire des jeunes bovins), elle affirme que c'est tout à fait adapté aux chevaux, selon un expert qu'elle a consulté.

Si un tiers des bêtes était trop maigre, selon les constatations d'un vétérinaire, "c'est parce que des gens extérieurs à l'élevage leur ont donné du pain et des bonbons", explique-t-elle. Et pas du tout parce que les plus costauds des animaux mangeaient la ration des plus faibles à cause du nombre insuffisant de mangeoires. Sur le terrain jugé trop petit pour une centaine de chevaux, "les normes étaient respectées", dit-elle, "ce sont les services de l'Etat qui l'ont mal évalué". D'ailleurs, la retraitée insiste : "nos experts n'ont pas du tout les mêmes conclusions. Les agents qui ont fait ces constatations ont-ils des compétences, en fait ?" s'interroge la prévenue. La présidente du tribunal lui répond du tac au tac :"mais c'est leur métier madame".

Ils s'estiment victimes d'un harcèlement

Les prévenus jugés ce jeudi ont été ou sont encore poursuivis pour le même type de faits dans d'autres affaires. Ils estiment faire l'objet d'un harcèlement. "Nous ne maltraitons pas les chevaux", affirme l'une des prévenus, âgée de 58 ans. "Nos animaux étaient bien dans leur tête et dans leur groupe". Cette informaticienne explique que comme sa communauté fait l'objet d'accusations de maltraitance depuis dix ans, il devient impossible de trouver de nouveaux terrains plus grands à louer, car les propriétaires refusent. Les fournisseurs de nourriture aussi leur ont tourné le dos à cause de cette affaire. "Nous sommes marqués au fer rouge", se désole-t-elle tout au long de cette audience.

Les prévenus laissent aussi entendre qu'ils sont la cible de malveillance : la blessure d'une jument aurait été aggravée par des tiers. Et peu de temps avant le contrôle de l'administration, on a retrouvé le crâne d'un poulain sur le terrain : "quelqu'un l'a sûrement déposé là pour nuire", disent-ils. Ils évoquent aussi des intrusions fréquentes sur l'élevage. "Avez- vous le sentiment d'être persécuté ?", demande un avocat de la défense. "Oui", répond l'informaticienne, "c'est de l'acharnement".

Délibéré au 9 décembre

Le procureur de la République d'Auxerre a demandé des peines de prison avec sursis pour 11 des 12 prévenus : de 6 à 12 mois de prison avec sursis. Le parquet a requis une peine de 12 mois de prison dont 2 mois fermes à l'encontre d'une prévenue. Le parquet a également réclamé, pour l'ensemble des prévenus, une interdiction définitive de posséder des animaux.

Le jugement sera rendu le 9 décembre.

