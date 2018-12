Des peines d'inéligibilité requises contre la maire de Dax et Gabriel Bellocq

Le procureur de la République a requis, ce jeudi, des peines d'inéligibilité à l'encontre d'Elisabeth Bonjean, la maire de Dax, et son prédécesseur Gabriel Bellocq. Tous les deux sont poursuivis pour favoritisme et prise illégale d'intérêts.

Dax, France

Elisabeth Bonjean, la maire de Dax et son prédécesseur, Gabriel Bellocq étaient jugés ce jeudi au tribunal correctionnel. Ils étaient poursuivis tous les deux pour favoritisme et prise illégale d'intérêts. A leurs côtés, André Drouin, l'actuel adjoint aux finances et la sœur d'Elisabeth Bonjean, Joëlle de la Tullaye.

En 2012, l'office de tourisme de Dax avait attribué un marché public à la société de la sœur d'Elisabeth Bonjean.

Lors de ses réquisitions, le procureur a demandé 6 mois de prison avec sursis, 30 000 euros d'amende et 3 ans d'inégibilité à l'encontre d'Elisabeth Bonjean et Gabriel Bellocq.

Le procureur demande aussi 3 mois de prison avec sursis, 20 000 euros d'amende et 2 ans d'inégibilité à l'encontre d'André Drouin, puis 3 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende contre Joëlle de La Tullaye.