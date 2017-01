Des peines sévères pour le réseau de trafic de stupéfiants de Noisy-le-Sec et Trappes

Le tribunal correctionnel a condamné vendredi douze hommes à des peines allant jusqu'à sept ans de prison ferme. Ils étaient jugés depuis lundi pour avoir organisé un trafic de drogue à Noisy-le-Sec et Trappes.

Le tribunal correctionnel de Bobigny a quasiment suivi les réquisitions de la procureure. Il a condamné ce vendredi douze hommes, jugés pour importation et trafic de stupéfiants, à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis et à Trappes, dans les Yvelines. Ils écopent de peines allant de dix-huit mois de prison avec sursis à six et sept ans de prison pour les deux condamnés considérés comme organisateurs du trafic, l'un à Trappes, l'autre à Noisy-le-Sec.

Une partie des douze prévenus avaient été arrêtés en juin 2015, au retour d'Espagne, alors qu'ils se trouvaient dans plusieurs voitures dans un Go Fast et que près de 40 kg de cannabis avaient été saisis. Une interpellation après plus d'un an et demi d'enquête.

Grégory Bensadoun, avocat qui défendait le prévenu de Trappes, la peine de sept ans prononcée à l'encontre de son client est "injustifiée, surréaliste, disproportionnée, scandaleuse". Il estime que pour son client, c'est un "dossier d'écoutes, où il n'y a pas un gramme de saisi". Il a annoncé vouloir faire appel.

