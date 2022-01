Des pelles-mécaniques pour poursuivre les fouilles dans l’enquête sur la disparition de Delphine Jubillar

D'importantes recherches pour tenter de retrouver le corps de l'infirmière ont débuté lundi 17 janvier 2022. Elles se poursuivent cette semaine avec des pelles-mécanique et devraient durer environ mois.

Les plus petites pelleteuses sont présentes pour poursuivre les recherches.

Plusieurs pelles-mécaniques sont à l'œuvre depuis le début de la semaine dans le secteur délimité par les enquêteurs pour les nouvelles fouilles dans l’enquête sur la disparition de Delphine Jubillar. Cette infirmière de 33 ans dont le mari, Cédric Jubillar, a été mis en examen pour meurtre et incarcéré pour meurtre. Les recherches se concentrent autour du début du chemin de Drignac, dans un petit bois, à 3km en contrebas de la maison du couple Jubillar. Depuis une semaine, gendarmes et militaires ratissent un secteur de dense végétation à Cagnac-les-Mines. Hier, une grosse pelle mécanique a déblayé les pourtours du chemin. Cette grosse pelle-mécanique est repartie ce mardi matin. Des plus petites pelleteuses vont maintenant travailler sur le terrain. Dans le même temps, les militaires sondent le sol avec des détecteurs de métaux dans des zones délimitées par des balises jaunes.

Toujours le même périmètre et les mêmes moyens

Le secteur, situé près d'une ferme, avait déjà en partie été fouillé dans les semaines suivant la disparition de Delphine Jubillar. Il a à nouveau retenu l'attention des enquêteurs après des déclarations d'un détenu d'une cellule voisine de celle de son mari. Les fouilles entreprises pourraient durer plusieurs semaines, la mairie de Cagnac-les-Mines a pris un arrêté pour interdire la zone pendant plus de trois semaines. Selon les enquêteurs, c'est toujours le même périmètre et les mêmes moyens qui sont mis en œuvre avec une centaine de gendarmes et militaires spécialisés sur le terrain. Une unité Fouille opérationnelle spécialisée (FOS) du 17e Régiment du génie parachutiste de Montauban, sollicitée dans ce type d'opérations pour rechercher des corps enfouis ou enterrés, ainsi que des experts scientifiques de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) sont notamment sur le terrain.

Ce lundi une grosse pelle-mécanique a travaillé dans le chemin de Drignac et est repartie mardi matin. © Radio France - SM

Les recherches se concentrent sur le bas du chemin de Drignac. © Radio France - SM