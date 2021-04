Des perches contaminées par un parasite: la fédération de pêche du Doubs lance un appel à la vigilance

C'est à la fois une mise en garde et un appel à témoignage: la fédération de pêche du Doubs prévient ses adhérents de la présence dans le département d'un parasite qui infeste la perche commune, poisson que l'on trouve couramment dans les eaux franc-comtoises. Le poisson porteur du parasite ne doit pas être consommé cru, car dans ce cas le parasite risque de se transmettre à l'homme, avec un risque pour la santé du consommateur. La fédération demande à ses adhérents d'examiner ses prises et de signaler toute présence de poisson malade.

La Franche -Comté, première région infestée en France

Le clinostomum complanatum, c'est le nom scientifique de ce parasite, a été détecté pour la première fois en France fin 2019 dans le Jura, dans le canal latéral du Doubs à hauteur d'Orchamps, non loin de Dole. Depuis, il a été signalé à plusieurs reprises dans le Jura. La semaine dernière, la fédération de pêche du Doubs a procédé à un prélèvement de poissons à Fluans, près de St Vit, qui a confirmé la présence de perches contaminées dans le département.

"On ne sait pas si le parasite n'est présent que dans ce secteur limitrophe du Jura ou dans tout le département" explique Christian Rossignon, hydrobiologiste à la fédération de pêche du Doubs, "on appelle donc tous nos adhérents à surveiller leurs prises et à nous signaler par mail, avec photos, lieu et date de capture, tout poisson présentant des signes d'infestation". La présence du parasite est assez facile à détecter: "il se présente sous forme de kystes blancs jaunâtres de la taille d'un grain de riz, sous la peau ou dans la chair de la perche" précise le spécialiste.

Ne pas manger le poisson cru!

Et surtout il ne faut pas consommer le poisson cru, comme pour des sushis par exemple. Car clinostomum complanatum, qui habituellement poursuit son cycle de vie en infestant des oiseaux consommateurs de perches, est susceptible de se loger dans la gorge de l'amateur de poisson cru. Une intervention chirurgicale est alors nécessaire pour s'en débarrasser. En revanche la consommation de poisson cuit ne pose aucun problème.

