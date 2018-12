Frais de Damien Castelain : des perquisitions au siège de la Métropole européenne de Lille

Lille, France

Six mois après la publication d'un article du site Médiacités concernant les frais de Damien Castelain à la tête de la Métropole européenne de Lille, des perquisitions sont menées ce jeudi à la MEL, dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée par le parquet de Lille.

Un signalement en octobre dernier

L'enquête en question a été ouverte suite à un signalement effectué en octobre dernier par l'Agence française anticorruption (AFA). D'après le parquet, ces sont les bureaux de Damien Castelain et de son directeur de cabinet qui sont concernés par ces perquisitions.

En juin dernier, Damien Castelain nous expliquait n'avoir jamais "flirté avec les règles". Selon le président de la MEL, tous ses frais sont justifiables et s'élèvent, depuis 2014, à 6.000 euros pour ce qui est des frais de représentation (costumes, coiffeur, spa, etc.), et 19.000 euros au titre de la régie de cabinet (cadeaux protocolaires, hôtels, etc.).

Dans son article, le site Médiacités reçensait plus de 10.000 euros de dépenses entre janvier 2017 et mai 2018. Des frais qui, selon le site, n'avaient "pas grand chose à voir" avec les fonctions politiques du président de la MEL.