Des perquisitions à la mosquée de Pessac ce lundi

Une perquisition a été menée ce lundi matin à la mosquée de Pessac, en Gironde, dans le quartier des échoppes, a annoncé sur Facebook le président de l'association qui gère la mosquée, Abdourahmane Ridouane. Des perquisitions qui ont également concerné son domicile, et sa voiture.

Le message sur la page Facebook du Rassemblement des musulmans de Pessac. - Capture d'écran Facebook

Ces perquisitions, appelées "visites domiciliaires", puisque faites sur décision administrative et non pas judiciaire, se sont déroulées dans le calme, selon l'avocat de l'association, Samim Bolaky. Selon lui, elle répondent à des "motivations fallacieuses", après les déclarations du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui avait dit vouloir "faire passer un message", via des opérations de police, juste après l'attentat de Conflans Saint-Honorine.

En février 2015, cette même mosquée de Pessac s'était retrouvée au centre d'une polémique, lorsque son imam, aujourd'hui licencié par l'association, avait été été accusé de prôner un islam rigoriste.