Des perquisitions "en cours" à l'IHU de Marseille

Des gendarmes se sont présentés vers 8h ce mercredi matin à l’institut hospitalier universitaire (IHU) Méditerranée Infection de Marseille pour saisir des documents relatifs à des essais cliniques réalisés entre 2021 et 2022. En juillet 2022, le parquet de Marseille a ouvert une information judiciaire pour "faux en écriture", "usage de faux en écriture" et "recherche interventionnelle impliquant une personne humaine non justifiée par sa prise en charge habituelle sans obtention de l'avis du comité de protection des personnes et de l'autorisation de l'ANSM".

Cette information judiciaire fait suite aux signalements de l'ANSM, l'Agence du médicament, concernant l'IHU du temps où il était dirigé par le chercheur controversé Didier Raoult, notamment pour des faux en écriture.

La procureure de la République de Marseille précise que "les magistrats instructeurs doivent ensuite exploiter les documents ou éléments" trouvés sur place.

Ces perquisitions interviennent également trois jours après que seize sociétés savantes de médecine ont interpellé dans une tribune publiée dans Le Monde , les autorités sur "la prescription systématique, aux patients atteints de Covid-19 de médicaments aussi variés que l'hydroxychloroquine, le zinc, l'ivermectine ou l'azithromycine sans bases pharmacologiques solides, et en l'absence de toute preuve d'efficacité".