Des personnes âgées agressées à leur domicile à Sainte-Luce-sur-Loire

Une femme de 90 ans et un couple de retraités ont été agressés chez eux vendredi soir à Sainte-Luce-sur-Loire, une commune de l'est de l'agglomération nantaise. Dans les deux cas, deux individus ont pénétré par effraction dans les maisons et cherchaient des bijoux. Ils sont en fuite.

Les deux agressions se sont produites à trois heures d'intervalle ce vendredi soir. La première à 20 h 30, au domicile d'une femme de 90 ans. Un jeune homme sonne à la porte et propose à la vielle dame de nettoyer sa cour. Celle-ci refuse et s'enferme chez elle. Quelques minutes plus tard, le même homme force une fenêtre à l'arrière de la maison. Il entre dans le pavillon avec un complice. Les deux hommes bousculent la femme, et s'emparent de ses bijoux avant de s'enfuir.

Un scénario assez similaire 3 heures plus tard dans la même commune

Une deuxième agression se déroule vers 23 h 30, au domicile d'un couple de personnes âgées. La femme regarde la télévision lorsqu'elle s'aperçoit que quelqu'un tente de forcer le volet roulant d'une fenêtre. Elle réveille son mari. Ce dernier se retrouve face à un jeune homme qui lui assène un coup de poing, avant de pénétrer dans la maison avec un complice. Les deux individus réclament des bijoux, fouillent une chambre, avant d'être dérangés par le bruit d'une voiture. Ils s'enfuient sans rien emporter.

Les gendarmes invitent les personnes âgées à la plus grande vigilance

Pour les enquêteurs, les auteurs des deux agressions pourraient bien être les mêmes au vu des scénarios. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Sainte-Luce-sur-Loire. Les gendarmes invitent les personnes âgées à la plus grande vigilance, leur conseillent de ne pas ouvrir leur porte à des inconnus, et d'appeler la gendarmerie ou la police s'ils s'aperçoivent d'une tentative d'effraction de leur logement.