Des personnes âgées victimes de nouveaux vols par ruse dans les Vosges

Vosges, France

Ce message sur les réseaux sociaux de la gendarmerie des Vosges est un appel à la prévention. Deux jours de suite les 21 et 22 mai, des personnes âgées ont été victimes de vols par ruse dans la vallée de la Vologne. "Aidez-nous à les aider" écrivent les gendarmes.

Le 21 mai dernier, confient les gendarmes vosgiens sur leur page Facebook, une femme âgée de 85 ans, a été abusée par trois personnes se présentant à son domicile avec des brassards de couleur orange et une carte de visite. Elles sont gendarmes et enquêtent sur un trafic de fausse monnaie. L'octogénaire, handicapée, ouvre alors sa porte, les individus fouillent son sac, sa maison et repartent avec "quelques milliers d'euros" et le bijou que la vieille dame porte au cou.

Autre vol, le lendemain, toujours dans la vallée de la Vologne, deux individus sont entrés chez un retraité qui avait laissé sa porte ouverte. Porteurs de gilets de couleur noir avec l'inscription EDF, ils ont déclaré venir relever les compteurs. Pendant qu'une personne relevait le compteur, la deuxième a visité le rez-de-chaussée de la maison. Le retraité n'a constaté aucun vol.

La gendarmerie précise que les victimes ont été choquées et regrette que "les seniors soient les cibles privilégiées d'individus sans scrupule".