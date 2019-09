Braderie de Lille : des personnes éméchées s'attaquent aux stands de la République en Marche

Lille, France

Des militant de La République en marche ont été agressés samedi 31 août sur un stand à la Braderie de Lille, annonce Laurent Pietraszewski, député LREM du Nord sur Twitter. L'un d'entre eux aurait été blessé. Des personnes auraient insulté, puis jeté des projectiles et de la bière sur les stands aux alentours de 18 heures, alors que la candidate En Marche à la mairie de Lille, Violette Spillebout, était sur place.

La police et les pompiers ont dû intervenir, les stands de La République en Marche ont été fermés.

Les politiques de tous bords condamnent ces actes

La maire de Lille, Martine Aubry, a réagi sur Twitter. "Les stands politiques doivent être respectés à la Braderie, comme tous les stands. Nous sommes dans une démocratie et en République. [...]C’est inacceptable et totalement contraire à l’esprit de notre ville", écrit-elle ce samedi. "Nous prendrons toutes les dispositions demain, si En Marche le souhaite, pour que leur présence puisse être assurée dans les meilleures conditions", assure la maire de Lille.

Les élus En Marche sont évidemment montés au créneau également, Violette Spillebout la première : "Indignée par les attaques gratuites et violentes qui ont écourté notre visite avec Stanislas Guerini sur les stands de La République en Marche Nord et des autres formations politiques Porte de Paris" tweete la candidate à la mairie de Lille. Charlotte Lecoq, députée du Nord, condamne des "agressions intolérables envers les militants et élus d’en marche", et "attend des sanctions fermes pour les auteurs de ces actes antidémocratiques." Autre députée Nordiste, Valérie Petit, adresse une "pensée solidaire pour les marcheurs agressés" et exprime sa "gratitude à l’endroit des forces de l’ordre".

La condamnation de ces faits est aussi venue de la France Insoumise. Le député lillois Adrien Quatennens estime "qu'il n'est pas acceptable que l'on s'en prenne aux personnes et aux biens, ni que le stand LREM [...] soit obligé de fermer pour éviter les violences". Et ce même si "l'action du gouvernement est détestable et la dispute politique est normale en démocratie". L'élu insoumis a annoncé samedi qu’il avait pris sa décision concernant les municipales de 2020 mais qu’il ne l’annoncerait que dans quelques jours.