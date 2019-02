Des personnes piégées par la marée à Granville

Dimanche en fin d'après-midi, un vaste dispositif de secours a été mis en place pour venir en aide à quatre personnes piégées par la marée au pied de la pointe du Roc à Granville. Une opération de sauvetage compliquée qui a duré un peu plus d'une heure et demie.

Granville, France

Ce dimanche, vers 16h30, c'est un témoin qui a alerté la gendarmerie : quatre personnes ont été piégées par la marée, au pied de la pointe du Roc à Granville. L'information est immédiatement relayée au Cross Jobourg qui dépêche sur place un important dispositif : sauveteurs en mer, policiers, pompiers, mais aussi deux hélicoptères (Dragon 50 de la sécurité civile et Caïman de la Marine nationale). Face à la montée des eaux, les victimes - une personne âgée, une femme adulte et deux enfants - ont trouvé refuge dans une grotte, au pied de la falaise.

Les sauveteurs en mer tentent une première approche, avec une annexe. Mais cette dernière chavire sous l'effet des vagues ; et deux sauveteurs se retrouvent à l'eau. Dans le même temps, un policier venu secourir la famille en détresse se fait piéger par la marée dans la grotte. Ce sont donc désormais sept personnes qui se retrouvent en difficulté.

Les secours eux aussi en difficulté

Finalement, peu après 17 heures, un des enfants et la femme sont pris en charge par des policiers et des pompiers. Quelques minutes plus tard, la personne âgée et l'autre enfant, tout deux en état d'hypothermie, sont hélitreuillés par Dragon 50. Même chose pour les deux sauveteurs en mer et le policier. Au final, pas de blessés à déplorer, mais un garçon âgé d'une dizaine d'années a du être évacué à l'hôpital de Granville.

Une opération de sauvetage qui intervient alors que littoral manchois va connaître un nouvel épisode de grandes marées jusqu'à samedi. Le pic est attendu jeudi avec un coefficient de 115.