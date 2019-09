Des perturbations dans les bus de Limoges après l'agression d'un conducteur

Le trafic des bus et des trolleys est perturbé ce vendredi après midi dans l'agglomération de Limoges. Des déviations ont été mises en place sur plusieurs lignes après l'agression d'un conducteur jeudi après midi.

Limoges, France

Un conducteur de bus de la STCL a été agressé jeudi après midi sur la ligne 5 et à proximité du carrefour Tourny à Limoges. Il a été pris à partie par un passager à qui il demandait de valider son ticket . Le conducteur a été frappé au visage et a dû être transporté aux urgences. L'agresseur a réussi à prendre la fuite.

La société des transports en commun de Limoges a donc décidé de dévier ce vendredi après midi tous les bus entre le secteur de l'Opéra théâtre et le lycée Raoul Dautry, et ce jusqu'à 16 heures. Çà concerne les lignes 5 , 8 , 12 et 18. Une décision à titre préventif indique la STCL pour protéger ses salariés.

Une enquête a été ouverte.