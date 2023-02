Des (petits) renforts pour les tribunaux de Nantes et Saint-Nazaire

C'est toujours mieux que rien diront certains. Après plusieurs années à réclamer des renforts, les tribunaux de Nantes et de Saint-Nazaire obtiennent l'arrivée de "juristes assistants". Quatre pour Nantes et trois pour Saint-Nazaire. C'est le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, qui l'annonce lors d'un déplacement à Reims .

4 à Nantes et 3 à Saint-Nazaire

Ils doivent aider à accélérer le traitement de certains dossiers : ceux liés à la petite délinquance et ceux liés aux affaires familiales, aux divorces, aux tutelles et aux litiges de la vie quotidienne.

Pas assez de magistrats

Mais pas sûr que ça suffise quand on sait qu'à Saint-Nazaire, le parquet estime qu'il faudrait 10 magistrats alors qu'ils ne sont actuellement que sept (bientôt huit, ndlr). À Nantes, le procureur de la République, Renaud Gaudeul, estimait fin janvier qu'il faudrait " trois fois plus de magistrats qu'il y en a actuellement si on se base sur la moyenne européenne du nombre de magistrats par rapport à la population".