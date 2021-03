Des photos, des messages pédopornographiques : un ancien élu mayennais condamné à un an de prison ferme

Un ancien prof et conseiller municipal, dans le Nord-Mayenne, condamné ce jeudi à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel. Pendant plusieurs années, il a échangé des messages et des photos à caractère sexuel avec des mineurs. Un pédocriminel qui menait une double vie.

C'est l'histoire de monsieur tout le monde. Un type sympa, bien inséré dans la vie de son village. Un élu respecté, un mari et un père de famille aimé, un éducateur sportif apprécié au club de foot, un enseignant bien noté. Le voisin parfait, sans histoires, intelligent, tranquille. Mais ce monsieur tout le monde, le soir, derrière les murs de sa maison, se transforme en prédateur sexuel. Son terrain de chasse se trouve sur son ordinateur. Des sites de rencontres fréquentés par des jeunes, ils et elles ont entre 12 et 16 ans, pas plus.

"Comment pouvez-vous abuser de gamins qui vont mal ?"

Des mineurs, fragiles, un peu paumés, influençables. Des messages explicites. Des propositions de rencontres avec de nombreux détails sur telle ou telle pratique. Des photos de sexe en érection, des photos de gamins dénudés dans des positions suggestives. Et ces messages, terrifiants, avec une de ses connaissances, un adulte : "elle fait ça sans capote", "j'aimerais m'en faire une de 13 ans", ça fait froid dans le dos, monstrueux.

Sexe, enfants, zoophilie sur des moteurs de recherche

Ce monsieur tout le monde pleure, baisse les yeux, dit qu'il a été pris dans un engrenage infernal... Sa femme l'a quitté, le foot, c'est fini, l'enseignement c'est fini. Il est désormais seul, reclus chez lui, derrière les murs de cette maison où il a gâché l'innocence de jeunes filles et garçons.

"J'aimerais te dépuceler et te dominer avec un ami"

En plus de sa condamnation à un an de prison ferme, sous forme de bracelet électronique, ce quinquagénaire est désormais inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, la justice lui interdit aussi d'exercer toute activité avec des mineurs pendant 10 ans.