Des pierres jetées sur des automobilistes dont une d'un kilo et demi !

Des mineurs se sont amusés à jeter des pierres depuis un pont sur la RD751, entre Saint Léger des Vignes et Port Saint Père, jeudi et vendredi soir. Heureusement, les dégâts ne sont que matériels. La gendarmerie de Bouaye lance un appel à témoin.

Les dégâts auraient pu être très graves. Des mineurs ont jeté des pierres sur des automobilistes depuis un pont sur l'axe Nantes-Pornic, entre Saint-Léger-des-Vignes et Port-Saint-Père, d'abord jeudi soir puis vendredi soir. Des phares ont été brisés. Il y a des impacts sur des capots. La plus grosse pierre pesait près d'un kilo et demi. Huit personnes ont porté plainte.

Quatre mineurs interpellés

Samedi, la gendarmerie a identifié quatre mineurs impliqués dans ces jets de pierres. Ils ont entre quinze et dix-sept ans. La gendarmerie de Bouaye lance un appel à témoin pour identifier tous les automobilistes concernés.

En 2006, un jeune garçon de 13 ans, passager d'une voiture, était mort à cause d'un bloc de bitume jeté depuis un pont sur la voie expresse à hauteur de Pontchâteau.