Des pilleurs de sites archéologiques condamnés à six mois de prison avec sursis à Colmar

Deux hommes âgés de 49 et 47 ans ont été condamnés ce jeudi à six mois de prison avec sursis pour avoir pillé des objets de la Première Guerre mondiale sur des champs de bataille du Haut-Rhin. Ils étaient jugés devant le tribunal correctionnel de Colmar.

Un arsenal de guerre à leurs domiciles

L'un est auto-entrepreneur et l'autre carrossier, ils ont été interpellés en octobre dernier par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les gendarmes de Colmar. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont retrouvé 20 kilos de cartouches, 22 obus, des dizaines de douilles d'obus, neuf fusils et pistolets, des masques à gaz et es baïonnettes. Les gendarmes ont aussi découvert 12 grenades, dont trois ayant nécessité une intervention des démineurs.

Au tribunal, les deux hommes ont assuré qu'ils ne connaissaient pas la législation. C’est sur un groupe facebook de passionnés d'objets de la première guerre mondiale que les deux cinquantenaires se sont rencontrés. Ils se procurent chacun un détecteur de métaux sur le Bon Coin : "C’est comme quand vous donnez un jouet à un enfant... il joue avec » reconnaît Fabrice M, l'air penaud devant la juge. La destruction, la dégradation ou la détérioration du patrimoine archéologique est punie d'un maximum de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.