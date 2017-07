Des pirates de l'A7 arrêtés en flagrant délit sur l'aire de Montélimar-Ouest

Une nouvelle équipe de voleurs de l'autoroute a été interpellée durant la nuit de mercredi à jeudi. Ces Bosniaques vivant à Marseille étaient en train d'essayer de fracturer un camping-car sur l'aire de Montélimar dans la Drôme.

Après une première bande interpellée sur l'aire de Pont-d'Isère la semaine dernière, les gendarmes avaient renforcé les patrouilles sur l'A7 dans la traversée de la Drôme. La surveillance a payé. Vers 4h30 du matin ce jeudi, ils surprennent quatre hommes affairés autour d'un camping-car sur l'aire de Montélimar-Ouest.

Deux des voleurs traversent l'autoroute en courant

Les individus prennent la fuite en voiture mais dans la précipitation, ils percutent un platane. Les hommes s'enfuient à pied. Deux d'entre eux sont rattrapés et interpellés. Les deux autres enjambent la glissière de sécurité et ils traversent en courant les six voies de l'autoroute. Heureusement sans provoquer d'accident.

Quatre camping-cars visés pendant que leurs occupants dormaient

Les deux hommes interpellés âgés de 42 et 44 ans sont originaires de Bosnie et vivent à Marseille. Durant la nuit, ils seraient les auteurs de quatre vols ou tentatives de vols dans des camping-cars sur les aires de Savasse et Montélimar-Ouest. Les victimes sont majoritairement des vacanciers étrangers Allemands et Suisses qui dormaient dans les véhicules.

Les gendarmes rappellent à ceux qui veulent dormir sur les aires d'autoroute de bien verrouiller les portières, voire de coincer des ceintures de sécurité dans les poignées pour bloquer les ouvertures. Et de penser à cacher les portefeuilles et objets de valeur.