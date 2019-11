Des places d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales dans les Bouches-du-Rhône

Marseille, France

Le département des Bouches-du-Rhône est le deuxième en France au triste palmarès des violences conjugales. Pour pallier le manque de places d'hébergement pour les victimes, l'association SOS Femmes 13 espère obtenir le financement pour installer huit conteneurs, ce qui ouvrirait la porte à 21 places.

La directrice de SOS Femmes 13 à Marseille, Valérie Secco, tient à rappeler que ces hébergement ne seraient que provisoires, le temps de trouver un logement plus pérenne.

Ces conteneurs peuvent être une vraie issue pour ces femmes qui parfois demandent elles-mêmes à quitter leur domicile. On pourrait estimer que c'est aux hommes violents d'être écartés, éloignés et non aux femmes de subir le changement.

"Une femme qui a vécu des violences dans une maison souhaite parfois quitter cette maison hantée, liée à de mauvais moments. Et dans ce cas, elle préfère changer de logement."

Une réunion se tient ce lundi pour valider le financement de ces huit conteneurs qui permettraient d'héberger les victimes avec leurs enfants pour trois à cinq ans.

"Une fois logées, les femmes sont en sécurité et peuvent vivre plus sereinement."

La ministre de la justice Nicole Belloubet a reconnu dimanche que le système de protection ne fonctionnait pas bien. "Il y a des failles", selon la Garde des Sceaux. Le numéro d'urgence anonyme et gratuit contre les violences faîtes aux femmes est le 3919.