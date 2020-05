Des places de cinéma offertes pour les "super héros du quotidien"

Le cinéma de Bourgoin-Jallieu fait partie des établissements Kinepolis à proposer des places de cinéma gratuites pour les professions parmi les plus exposées pendant la crise du Covid-19. Ne reste plus qu'à savoir quand le 7e art pourra reprendre ses droits sur grand écran !

On ne connait pas encore la date de la première séance, car les cinémas restent pour l'instant fermés dans le cadre du confinement, mais l'entreprise Kinepolis lance une opération de promotion à destination de certains publics.

Le cinéma de Bourgoin-Jallieu au générique

Elle s'intitule "en première ligne" et va permettre de distribuer 10.000 places de cinéma aux professions les plus exposées pendant la crise du Coronavirus. Parmi les cinémas participants, celui de Bourgoin-Jallieu.

Les places, annonce Kinepolis seront "valables dès la réouverture des cinémas en France. Ce dispositif s’adresse :

• Aux personnels des hôpitaux publics, des cliniques privées, des pharmacies, à la médecine de ville et à l’infirmerie libérale.

• Aux personnels des EHPAD, des résidences services seniors et des services d’aide à domicile.

• Aux personnels des commerces alimentaires.

• Aux personnels affectés à la collecte de déchets.

• Aux pompiers, aux chauffeurs-livreurs.

Pour obtenir ces places offertes, il suffit de participer à l’opération « En première ligne » du 4 au 31 mai 2020. Attention, une photo vous sera demandée, et, avec votre autorisation, elle pourra s'inclure dans un clip de remerciement qui sera projeté sur grand écran dans les 12 cinémas Kinepolis et le cinéma art et essai KLUB, via les réseaux sociaux Kinepolis durant tout l’été.