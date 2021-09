Des plaintes contre un médecin montpelliérain antivaccin après des menaces envers le directeur de l'ARS

Plusieurs plaintes ont été déposées contre Denis Agret, le médecin montpelliérain antivaccin, fer de lance des manifestations contre le pass sanitaire. L'Agence régionale de la Santé (ARS) et le ministère de la Santé ont saisi le procureur de la République de Montpellier après les propos tenus par Denis Agret lundi 20 septembre devant l'ARS à Montpellier, lors d'une manifestation contre l'obligation vaccinale des soignants. Le médecin, qui multiplie les communications sur les réseaux sociaux pour expliquer que, selon lui, le vaccin Pfizer est responsable de la mort de plusieurs personnes et notamment d'une adolescente de 15 ans à Béziers cet été, a publié une vidéo sur son compte twitter.

Deux plaintes de l'ARS et du ministère de la Santé

Dans cette vidéo, il donne le nom du Directeur de crise de l'ARS et l'accuse de vouloir cacher cette information, avant de le menacer : "Si la justice ne suffit, ce qui prévaut au-dessus de la justice étatique, c'est la loi de la nature. Quand il y aura des parents qui ont des enfants blessés dans leur chair, qu'il y aura des citoyens qui connaitront votre adresse (...) parce qu'on sait où vous êtes (...) et bien, vous risquez votre vie. Voilà, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous informer."

capture d'écran d'un compte twitter alertant sur les agissements du Dr Agret - Claire Moutarde

Dans un communiqué du 23 septembre, l'ARS annonce donc sa plainte et celle du ministère de la Santé contre ce médecin qui "profère des propos d’une grande violence et menaçants pour la vie de Directeurs de l’ARS Occitanie". Un signalement a également été réalisé sur la plateforme des signalements internet du ministère de l’Intérieur.

Trois plaintes de l'ordre des médecins

Ces plaintes s'ajoutent à trois autres plaintes, déposées cette fois par l'ordre des médecins de l'Hérault. L'attitude de Denis Agret inquiète depuis longtemps l'ordre des médecins de l'Hérault. Une première plainte a été déposée dès le mois d'avril, la dernière date du mois de septembre. Des procédures disciplinaires enclenchées par décision prise à l'unanimité des vingt membres du Conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault réuni en séance plénière pour des infractions au code de déontologie.

Son prosélytisme antivaccin est clairement visé mais pas seulement. Il lui est reproché des agissements mettant en danger des professionnels de santé. Il a par exemple divulgué le nom de l'infirmière qui apparait dans le certificat de vaccination de l'adolescente décédée d'un arrêt cardiaque quelques jours après une vaccination contre le Covid à Béziers au mois de juillet dernier. Pour Philippe Cathala, président de l'ordres des médecins héraultais, "c'est particulièrement choquant de livrer ainsi à la vindicte populaire le nom d'une infirmière alors même qu'aucun lien n'a pu être fait, sans réserve, sans vérification. On attend des médecins qu'ils ne divulguent au grand public que des informations éprouvées, validées scientifiquement par des études et des recherches universitaires et pas des avis intempestifs fondés sur rien."

capture d'écran du compte twitter de Denis Agret - Claire Moutarde

Des comportements répétés malgré des mises en garde et des convocations par l'ordre des médecins.

Ces plaintes vont être examinées par la chambre d'instruction de 1ère instance Occitanie qui va écouter la défense du docteur Agret et statuer sur l'avenir de ce médecin. Les sanctions peuvent aller du blâme à la radiation, temporaire ou définitive. Une procédure qui peut durer jusqu'à un an "puisqu'il n'y a pas de procédure judiciaire interne en urgence" précise Philippe Cathala. Ce qui n'exclut pas des mesures d'urgence qui seraient prises par l'ARS par exemple.

Le Dr Agret, qui n'a pas de cabinet médical depuis plusieurs années, a récemment été embauché par la mairie de La Verdière en tant que médecin. Un poste qu'il a annoncé quitter sur son compte twitter.