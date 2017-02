Des plaintes déposées par des salariés contre l'Ehpad de Thury Harcourt

Que se passe-t-il à l'Ehpad Asile de Marie à Thury Harcourt dans le Calvados ? Des salariés ont décidé de porter plainte pour préjudice moral et mise en danger de la vie d'autrui. Depuis 3 ans, l'établissement a enregistré une trentaine de départs pour différentes causes.

Les histoires se suivent et se ressemblent depuis 3 ans à l'Ehpad Asile de Marie à Thury Harcourt. Arrêts maladies, démissions, personnes déclarés inaptes par la médecine du travail. Au total, on dénombre une trentaine de départs depuis 2013. Cet été, le commissaire aux comptes a émis un rapport d'alerte s'inquiétant des conséquences financières d'un tel "turn over" des salariés. Ceux que France Bleu Normandie a pu rencontrer, et qui souhaitent rester anonymes, mettent en cause les conditions de travail au sein de l'établissement.

Je me suis sentie humilié, dévalorisée.. on ne traite pas les gens comme ça...

le témoignage anonyme d'une salariée en arrêt de travail

Et ces conditions de travail dégradent, selon ces salariés, les conditions d'accueil des résidents.

On n'a que 4 minutes pour coucher des personnes de 90-95 ans, c'est comme si on les jetait dans leurs lits... je n'accepte pas de travailler comme ça...

témoignage anonyme décrivant les conditions d'accueil des résidents

Ces salariés ont décidé de se battre ensemble, et vont aller, en ce début de semaine, avec la CGT, déposer plainte auprès du parquet de Caen avec constitution de partie civile. Plainte pour préjudice moral et mise en danger de la vie d'autrui. L'agence régionale de santé indique de son côté que son "attention a été attirée par la situation de fragilité de cet établissement, qui fera l'objet d'un suivi rapproché par les services d'ARS".

La direction de l'établissement, elle, réfute ses accusations. Philippe Lagalle, maire du Hom (la commune nouvelle qui englobe désormais Thury Harcourt) préside la Fondation Asile de Marie qui gère l'Ehpad. Il dit s'être lui aussi "interrogé en voyant les chiffres avancés", mais après s’être renseigné, "rien d’extraordinaire, estime-t-il, les départs ont tous des raisons différentes". Notez que la directrice de l'Ehpad, arrivée en 2013, est conseillère municipale au Hom.

L'Ehpad Asile de Marie héberge 87 personnes. L'établissement comprend également un foyer logement qui compte 26 appartements. Il emploie 85 salariés.