Au large de Sète, des plaisanciers en détresse ont été secourus. Leur bateau de six mètres, parti mardi soir de Marseillan devait rejoindre Port-de-Bouc dans les Bouches-du-Rhône. Il a été victime d'une avarie. Le patrouilleur L’Adroit, de la Marine nationale, les a récupérés sains et saufs.

Hérault, France

Des plaisanciers secourus ce mercredi au large de Sète. Leur bateau de six mètres, parti mardi soir de Marseillan, devait rejoindre Port-de-Bouc dans les Bouches-du-Rhône. Il a été victime d'une triple avarie : moteur, barre et voile qui l'empêchait totalement de naviguer. Les deux occupants ont donc lancé un appel de détresse vers 9h30.

Dans un premier temps, c'est le canot tout temps de la SNSM qui a été dépêché mais rapidement désengagé par le Cross Med en raison de la distance trop importante (le petit voilier se trouvait a environ 120 kilomètres de Sète).

Le patrouilleur L'Adroit envoyé sur zone

Le patrouilleur L’Adroit de la Marine nationale, en mer au large des Pyrénées-Orientales a donc été envoyé sur zone. L’équipage de L’Adroit n'a pas pu réparer le voilier et a donc récupéré les deux passagers sains et saufs et devait les ramener à la Grande-Motte ce mercredi soir. Le voilier, lui, a été laissé sur place.