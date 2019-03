Des plaques de pétrole de 50 cm à un mètre après le naufrage du Grande America

Des barrages hauturiers ont été mis en place dans la zone de naufrage du Grande America, pour concentrer les plaques d'hydrocarbures à la surface de l'océan Atlantique. Les derniers vols d'observation ont permis de remarquer toujours une "irisation de surface parsemée d'amas de fioul lourd", selon la Préfecture maritime de l'Atlantique. Des amas "disséminés", et qui ont "une dimension moyenne comprise entre 50 et 100 cm". Les premiers arrivages sur les côtes ne devraient pas être signalés avant dix jours.

Les vols ont permis aussi de localiser cinq conteneurs et deux radeaux pneumatiques, alors que le canot de sauvetage du Grande America a été récupéré par une entreprise vendéenne, il dérivait à environ 30 milles des côtes et a été remorqué vers l'Ile d'Yeu. Les membres d'équipages y avaient mis leurs affaires personnelles et avaient eu le temps de le mettre à l'eau juste avant d'évacuer le navire par hélicoptère.

Un premier conteneur a été remorqué vers La Rochelle, il était rempli de chips, six tonnes, 44 palettes de la marque Pringles, selon la préfecture de Charente Maritime.