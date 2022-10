Des plombs retrouvés dans les vitres d'une école sur l'île de Noirmoutier

Stupeur à La Guérinière sur l'île de Noirmoutier. Des vitres et un volet de la salle de sieste des enfants de l’école Pierre Loti ont reçu des plombs. Le maire de la commune Pierrick Adrien a déposé plainte ce mercredi contre X la gendarmerie chargée de l'enquête:" 3 impacts de balle sur des volets roulants et la vitre du dortoir. Ce se serait passé dimanche. Ce sont des plombs, pas des balles. Il faut que les gendarmes mènent leur enquête. La société de chasse de La Guérinière a été prévenue et a mené son enquête pour savoir qui chassait dans le coin. (...) Ce qui paraît bizarre est qu'il n'y a que 3 impacts, une cartouche quand il y a des plombs, il y en a plus que ça".

Le maire, très pruden,t confirme seulement que régulièrement des chasseurs se retrouvent non loin de l'école, de l'autre côté de la voie rapide qui mène vers le centre de l'île, pour chasser.