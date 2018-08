À Castanet-Tolosan, au sud de Toulouse, les pompiers sont à la recherche d'un cycliste qui serait tombé dans le Canal du Midi ce lundi soir. Des promeneurs ont aperçu son vélo dans l'eau et ont prévenu les secours. Les recherches n'ont rien donné ce soir.

Castanet-Tolosan, France

Ce lundi après-midi, vers 16 heures, des promeneurs ont prévenu les pompiers de Haute-Garonne. Ils ont bien aperçu un homme faisant du vélo. Mais au retour de leur balade, à hauteur de l'écluse n°6, à Castanet-Tolosan, ils repèrent ce même vélo dans le Canal du Midi. Le cycliste est introuvable.

Les pompiers ont dépêché sur place des plongeurs et une équipe cynophile pour retrouver le cycliste. Mais au bout de deux heures et des recherches sur 500 mètres de long, les recherches, vaines, ont été interrompues. En plus du vélo, les secours ont trouvé dans le canal le sac-à-dos du cycliste.