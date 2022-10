Des poids lourds et des dépanneuses détruits dans un incendie à Antibes

C'est un peu avant 3 heures du matin, ce lundi, que les pompiers azuréens ont été appelés sur Antibes pour un incendie dans une entreprise de dépannage de véhicules. Le sinistre a pris avenue Jean Michard-Pellissier, dans l'entreprise Antibes-Dépannage-Millo; derrière Marineland. 30 véhicules, une dépanneuse et quelques poids lourd ont été détruits ou endommagés. D'autres ont pu heureusement être sauvés en étant évacués. Une quarantaine de sapeurs-pompiers et une dizaine d'engin ont été mobilisés. Les flammes ont été très vite éteinte et désormais le feu est circonscrit. Toute la matinée, des rondes des soldats du feu, seront effectués pour éviter tout nouveau départ à partir d'un point chaud.

