Des policiers agressés par des dealers de drogue à Frontignan

Des policiers pris à partie ce week-end à Frontignan. Ils intervenaient dans un appartement squatté à la cité La Calmette. Au total 6 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Un fonctionnaire bousculé à 1 jour d'ITT.

Samedi, le propriétaire d'un appartement qui est squatté à la cité La Calmette à Frontignan (Hérault) appelle la police. Il veut récupérer son bien. Les policiers se rendent sur place. Trois individus, dealers notoires, les accueillent avec des insultes avant de s'enfuir. Un fonctionnaire est même bousculé, il a un jour d'ITT.

Les policiers montent dans l’appartement pour lequel ils avaient été appelés. En redescendant, ils découvrent le rétroviseur et la vitre arrière de leur véhicule cassés. Une deuxième équipe de police arrive en renfort elle reçoit des jets de pierre notamment de la part d'un individu cagoulé.

Dimanche matin la police revient sur place et interpelle les 3 agresseurs ainsi que 3 autres personnes qui se trouvent dans l'appartement en possession de cannabis et de pochons de conditionnement. Les 6, âgés d'environ 20 ans, ont été placés en garde à vue : trois pour trafic de stupéfiants, trois pour outrage, rébellion, violences volontaires et dégradation de bien public .

Les policiers ont pu reprendre possession de l'appartement squatté.