Des policiers agressés une nouvelle fois dans le quartier de la Devéze, l'un d'entre eux blessé est en arrêt

Un conducteur et sa sœur ont été placés en garde à vue à Béziers après l'agression d'un policier dans le quartier de la Devéze. Des fonctionnaires du groupe de sécurité publique ont été encerclés par une quarantaine d'individus excités.

Les policiers de Béziers ont une nouvelle fois été pris à partie ce mardi vers 17h30 dans le quartier de la Devèze par une quarantaine de jeunes assez menaçants. Une équipe du GSP (groupe de sécurité de proximité) intervenait dans le cadre de contrôles de stupéfiants.

En s'approchant d'un groupe de jeunes, place de l'église, deux d'entre eux prennent alors la fuite avec une voiture et refusent de s'arrêter fonçant alors sur des policiers circulant à pied. Heureusement, leur élan est stoppé net par une voiture de fonctionnaires de police.

Le conducteur ameute alors le quartier pour qu'on vienne le délivrer

Le passager se laisse interpeller. En revanche le conducteur âgé de 30 ans, complétement hystérique d'après nos informations, ameute le quartier en appelant à l'aide. C'est alors qu'une quarantaine de personnes excités encerclent les policiers.

Une jeune femme de 19 ans, assurant être la sœur du conducteur, contourne la voiture et vient donner un violent coup-de-poing à un policier. Blessé à l'œil, ce dernier, transporté à l'hôpital, a été arrêté plusieurs jours.

Le conducteur du véhicule et sa sœur qui sont l'un et l'autre connus de la justice pour des faits mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue.

Cette nouvelle agression est vivement dénoncée par Fabrice Aebi, le représentant du syndicat FO Police dans l'Hérault. "Les huit policiers sur le terrain ont fait preuve d'un sang froid et d'un professionnalisme exemplaire. Les collègues ont eu beaucoup de chance. Cette intervention aurait pu être bien plus grave. Nous ne sommes pas à l'abri surtout en étant encerclé par autant d'individus ''.

En avril 2021, les policiers avaient été la cible de tirs intense de mortiers, heureusement sans faire de blessé.