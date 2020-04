Des policiers biterrois attirés dans un guet-apens dans le quartier de la Devèze

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 3 heures du matin, deux équipages de policiers biterrois se rendent dans le quartier sensible de la Devèze sécuriser l'intervention des pompiers appelés pour un feu de véhicule. Ils arrivent les premiers mais sont bloqués par un rocher placé au milieu de la rue .

Il s'en suit des jets de pierre de toute part , lancés par " une quinzaine d'individus qui avaient préparé leur coup, un guet-apens," selon une source policière.

Des renforts arrivent rapidement rétablissent le calme et permettent aux pompiers d'éteindre le feu. Pas d' arrestation.

Aucun policier n'a été blessé mais il y a des dégâts essentiellement de carrosserie sur les deux véhicules.

Dans la foulée et pour marquer le coup, une opération policière a été menée ce jeudi après midi dans le quartier. Elle a mobilisé une vingtaine de policiers et permis d’interpeller en flagrant délit un dealer qui avait sur lui plusieurs barrettes de résine de cannabis et d'autres à son domicile ainsi que plusieurs milliers d'euros en liquide. Il a été placé en garde à vue.