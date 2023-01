Des policiers caillassés lors d'une interpellation à Valence

Des policiers en intervention quartier Fontbarlettes à Valence ont été caillassés ce jeudi soir. Il n'y a pas eu de blessé.

Tout commence vers 20h30 rue Verdi alors que la police tente de contrôler un jeune sur un scooter et son passager. Ces derniers prennent la fuite avant de chuter un peu plus loin. Le passager court et s'enfuit, seul le conducteur est interpellé par les forces de l'ordre.

ⓘ Publicité

C'est au cours de l'interpellation qu'un groupe d'une vingtaine d'individus prend les policiers à partie et les caillasse. Des renforts sont appelés. Le groupe de jeunes est dispersé par deux tirs de grenades cougar. Le calme est revenu un peu avant 21 heures.

Le conducteur du scooter âgé de 18 ans a été placé en garde à vue dans la foulée avant d'être libéré ce vendredi. Il est convoqué devant la justice en juillet pour recel de vol - le scooter était volé - et détention de stupéfiants.