Des policiers caillassés quartier des Moulins à Nice

Ce lundi soir vers 18h30, des policiers interviennent dans le quartier des Moulins à Nice pour interpeler un vendeur de drogue. C’est à ce moment précis qu’ils ont été caillassés par un groupe d’une quarantaine de personnes selon le syndicat de police Unité SGP police 06. Les individus se seraient servis de pierres et les auraient jetés sur les policiers selon Laurent De Martin de Frémont, secrétaire départemental le syndicat de police Unité SGP police 06 : "ils ont aussi ,pour certains, pris des enfants dans leur bras pour s’en servir de boucliers humain et éviter les tirs de Flash-Ball ".

Laurent De Martin de Frémont, secrétaire départemental le syndicat de police Unité SGP police 06 Copier

Un policier blessé à la tête

Un policier a été blessé à la tête après avoir reçu un jet de pierre, il souffrirait d’un traumatisme crânien ainsi que d’une blessure au front et à la lèvre. Laurent De Martin de Frémont dénonce une banalisation de ce types d’événements : "il y a de plus en plus de caillassages, c’est insupportable". Il demande ainsi une plus grande fermeté :"aujourd’hui celui qui touche à un policier devrait être incarcéré ".

Ce caillassage a aussitôt fait réagir sur Twitter, Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes il appelle : "à la plus grande fermeté face à ceux qui s’attaquent à nos forces de l’ordre. Dès leur interpellation, ils devront dormir en prison".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Idem pour Christelle D'intorni également députée LR des Alpes-Maritimes qui apporte son soutien aux policiers caillassés, elle rappelle qu'elle dénonce depuis plusieurs mois : "l’insécurité grandissante dans ce quartier de ma circonscription. Des renforts policiers doivent être apportés à notre ville pour endiguer l’explosion de la violence !"