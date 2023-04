Des policiers castelroussins visés par des jets de pierres, le syndicat Alliance dénonce un guet-apens

Une enquête est ouverte après des jets de pierres visant des policiers et des gendarmes au cours d'une intervention ce lundi 24 avril, à la Croix Blanche, sur la commune de Déols (Indre). Les forces de l'ordre ont été prises à partie après un délit de fuite. Il n'y a pas de blessés, mais trois véhicules au total sont endommagés (deux côté police, un côté gendarmerie). Le syndicat de police Alliance parle d'un guet-apens, et réclame des moyens supplémentaires.

ⓘ Publicité

Des poubelles en feu et des arbres pour bloquer les forces de l'ordre

C'est le secrétaire départemental du syndicat Alliance dans l'Indre, Jérôme Retaillaud, qui décrit ce qui s'est produit lundi soir, aux alentours de 23 heures. Les policiers sont dans un premier temps alertés par les gendarmes pour un vol de carburant. Ils repèrent le véhicule signalé, qui refuse de se soumettre au contrôle près d'un camp de gens du voyage à la Croix Blanche, sur la commune de Déols. "Les individus sont partis en courant. Un guet-apens a été monté, plusieurs individus attendaient les collègues, ont bloqué les routes avec des poubelles en feu et des arbres, et ont balancé des grosses pierres." relate Jérôme Retaillaud. Une dizaine d'individus s'en seraient ainsi pris aux forces de l'ordre, pour une petite dizaine de policiers en face, ainsi qu'un équipage de gendarmerie.

"On n'a pas de collègues blessés fort heureusement, par contre on a deux véhicules sérieusement endommagés (...) J'ai croisé mes collègues (...) ils m'ont dit : 'dans ce camp-là on a jamais vu ça. On a eu de la chance de ne pas prendre un pavé sur la tête et d'avoir un collègue gravement blessé, et de s'en sortir qu'avec des véhicules'. Ils ne sont pas paniqués, mais ils ont été surpris quand même de l'attaque, de la violence de l'attaque" analyse le secrétaire départemental d'Alliance.

Il n'y a pas eu d'interpellations pour le moment suite à ces violences, car les individus ont pris la fuite, mais une enquête est ouverte. Des relevés vont ainsi être effectués, notamment dans le véhicule abandonné par les fuyards. Les policiers visés vont porter plainte, même chose du côté de la gendarmerie.

Alliance réclame des moyens supplémentaires

Jérôme Retaillaud souligne que le guet-apens s'est produit à moins d'un kilomètre du Centre national de tir sportif, où doivent se dérouler les épreuves de tir des Jeux Olympiques à l'été 2024. Il réclame des renforts, notamment en vue de cet événement. "Le problème de la police c'est les effectif. Même si on a eu quelque renforts il y a deux ans, avec la visite de Gérald Darmanin [ministre de l'Intérieur]. C'est un peu les vases communicants : on a renforcé nos brigades, la BSU, nos enquêteurs, on les a renforcés. Mais les brigades commencent un petit peu à baisser, on a quand même une délinquance qui est un petit peu exponentielle, on a des missions qui sont récurrentes liées aux deux prisons installées sur notre commune [celle des Craquelins et celle de Saint-Maur], des services d'ordre des fois qui sont coûteux comme Miss France, et les Jeux Olympiques qui arrivent" énumère le représentant syndical.

À lire aussi Les cinq premiers renforts sont arrivés au commissariat de police de Châteauroux

Au total, Châteauroux compte une centaine de policiers. C'est un peu mieux qu'avant, mais selon le secrétaire d'Alliance dans l'Indre, cela reste en-deçà des villes de tailles similaires, qui ont de surcroît des activités en moins (liées aux prisons notamment), et qui tourneraient plutôt aux alentours de 140 personnes.