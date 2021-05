Des policiers de Châteauroux vont participer à la "marche citoyenne" pour la police ce mercredi à Paris

Après la mort à Avignon du policier Eric Masson, 36 ans, tué par balle en voulant interpeller des trafiquants de drogue, l'intersyndicale de la Police Nationale appelle à une "marche citoyenne" ce mercredi à Paris. Plus qu'une marche, il s'agira en fait d'un rassemblement, ouvert à tous, devant l'Assemblée Nationale où une tribune doit être installée. Des policiers de toute la France vont faire le déplacement à Paris pour rendre hommage à leur collègue Eric Masson. Ainsi, huit fonctionnaires du commissarait de Police de Châteauroux et un ou deux particuliers, soutiens des forces de l'ordre, feront le déplacement. Parmi eux, Jérôme Retaillaud, secrétaire départemental-adjoint du syndicat Alliance dans l'Indre : "C'est important pour nous d'être présents, d'abord pour rendre hommage à notre collègue Eric Masson, mais aussi à la secrétaire administrative tuée à Rambouillet. Aujourd'hui, la violence s'est banalisée. Avignon, ce n'est pas non plus le 93, ce n'est pas un des départements les plus criminogènes de France et demain ça peut arriver à un de nos collègues. Aujourd'hui, un simple petit dealer de 19 ans peut sortir une arme, tirer sur un policier et tuer un père de famille. Il faut monter à Paris pour faire réagir les pouvoirs publics sur cette escalade de la violence. On a largement dépassé les bornes, j'ai l'impression que notre profession est un peu le paillasson de la société, et en plus la réponse pénale n'est pas suffisante face aux multirécidivistes notamment."

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait savoir qu'il participerait à ce rassemblement à Paris, même si plusieurs syndicats ont décidé de suspendre leur participation au Beauveau de la sécurité, après la mort d'Eric Masson à Avignon. Jordan Bardella, le numéro 2 du Rassemblement National sera également présent, tout comme Olivier Faure pour le Parti socialiste ou encore Fabien Roussel, candidat du PCF à la présidentielle.