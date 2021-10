Des policiers visés par des tirs à Lyon, une enquête ouverte pour "tentative d'homicide"

Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte lundi soir à Lyon, après que la police a été visée par des tirs, qui n'ont pas fait de blessé. Les trois policiers de la Bac, la brigade anti criminalité, ont été ciblés alors qu'ils surveillaient un trafic de stupéfiants, selon la préfecture.

Selon France 3, la pocureure adjointe de Lyon a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique".

"Les événements qui se sont déroulés ce soir à la Duchère (un quartier sensible du 9e arrondissement, ndlr) sont graves puisqu'un ou plusieurs individus ont tiré délibérément sur des policiers nationaux", a déclaré le préfet Pascal Mailhos devant la presse, précisant que "fort heureusement, aucun n'est blessé".

Le quartier bouclé par la police, le Raid en renfort

Selon le quotidien régional Le Progrès, les tirs sont survenus en début de soirée, avant que le quartier soit bouclé par la police, qui a fait appel à des renforts du Raid. Le maire de Lyon, Grégory Doucet (EELV), s'est rendu sur les lieux. "C'est un fait extrêmement grave puisque manifestement ces tirs étaient faits pour tuer", a-t-il déclaré devant la presse.

Une réaction suite aux actions menées contre le trafic

Ces trois policiers ont été pris pour cible à l'occasion "d'une intervention de surveillance classique d'un point de deal", a précisé le préfet. Des recherches sont en cours pour retrouver le ou les auteurs des tirs. "On est dans un lieu de deal très fort et incontestablement, c'est en lien avec des actions (contre le trafic de stupéfiants, ndlr) qui ont eu lieu ces derniers jours, et notamment la semaine dernière", a affirmé le représentant de l'État. "Les actions que nous menons pour pilonner les lieux de deal, comme le souhaitent le ministre de l'Intérieur et le gouvernement, produisent des effets et incontestablement il y a des réactions, qui sont graves", a-t-il précisé.