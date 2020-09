Des policiers de nouveau caillassés à Romans-sur-Isère

Un équipage de police secours a été la cible de jets de pierres ce dimanche soir à Romans-sur-Isère (Drôme), dans le quartier de la Monnaie.

Vers 20h15, ils interviennent dans un appartement pour un différend de couple. Lorsqu'ils retournent dans leur véhicule, ils sont pris à partie par un groupe d'une vingtaine de jeunes. Un équipage de police municipale appelé en renfort est aussi visé.

Les deux voitures sont dégradées, avec plusieurs impacts sur la carrosserie et des vitres brisées. Il n'y pas de blessé et personne n'a été interpellé. Le calme est revenu plus tard dans la soirée.

Vendredi soir, des policiers avaient déjà été la cible de projectiles dans le quartier. Ils intervenaient avec les pompiers sur des feux de poubelles.