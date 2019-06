Des policiers de Poitiers sauvent un homme de 52 ans d'une chute de 15 mètres

A Poitiers, quatre policiers ont sauvé un homme d'une mort certaine mardi soir, au niveau du bd Sous Blossac. L'homme était suspendu au dessus d'un ravin de quinze mètres de haut. C'est l'intervention rapide et coordonnée de ces agents de police qui a permis de le sauver.

Poitiers, France

A Poitiers, le beau geste de quatre policiers ! Mardi soir, ils sont appelés pour une dispute conjugale sur la voie publique. La scène se passe sous les yeux des deux enfants du couple, en pleine rue. Mais à l'arrivée des agents, le mari n'est plus là. Il est un peu plus loin, au niveau du Boulevard Sous Blossac et a enjambé le muret qui délimite un sentier en bordure de ravin.

Le temps que les policiers sortent de voiture, il saute dans le vide, et se rattrape au dernier moment au parapet. Ce sont les policiers qui l'ont sauvé. Ils sont honorés par leur hiérarchie qui raconte toute l'histoire sur la page facebook de la police nationale de la Vienne.

De l'autre côté du muret : un ravin de 15 mètres

Tout se passe très vite ce jour-là. Les policiers ont à peine le temps de mettre pied à terre que l'homme s'est déjà jeté dans le vide, avant de se raviser et de se rattraper par les deux mains au muret. En dessous de lui, il y a un ravin de 15 mètres de profondeur. Les policiers se précipitent. Au moment où ils arrivent à sa hauteur, l'homme est sur le point de lâcher prise. Deux fonctionnaires lui saisissent le bras, un autre l'attrape par la veste tandis que le quatrième appelle les pompiers. C'est leur intervention rapide et coordonnée qui a permis de sauver l'homme d'une mort certaine.

Délai moyen d'intervention : moins de sept minutes

Sur sa page facebook, la police nationale de la vienne rappelle qu"aucune intervention n'est anodine. Que parfois, une situation banale peut prendre des allures d'urgence absolue. Sur les 51.000 appels reçus au 17 en un an dans la Vienne, 23.000 donnent lieu à intervention. Le délai moyen pour l'arrivée sur place est de 6 minutes et 56 secondes.