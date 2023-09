Des policiers de Tours sanctionnés pour des propos "inappropriés" et "discriminatoires" sur un groupe Whatsapp

C'est un policier stagiaire, tout juste licencié pour insuffisance professionnelle, qui en informe la hiérarchie, le 21 février dernier. Il indique que plusieurs collègues du commissariat de Tours échangent sur un groupe privé Whatsapp et y tiennent des propos qu'il juge déplacés.

Parmi ces messages, relayés par nos confrères de La Nouvelle République , et que France Bleu Touraine est en mesure de confirmer, il y a notamment ce commentaire, "Rebeu-cop, qu'Allah me prothèse", adossé à une photo d'une jeune fille syrienne en béquilles. Ou encore une image de supporters marocains célébrant la qualification en demi-finale de Coupe du monde de football, accompagnée d'une légende : "Combien d'OQTF* ?"

Un avertissement pour les policiers

La préfecture d'Indre-et-Loire est avertie et, sur décision du directeur général de la Police nationale, une enquête est ouverte, confiée à la cellule déontologie de la direction départementale de la sécurité publique d'Indre-et-Loire. "Il en est ressorti que les échanges entre les fonctionnaires étaient inappropriés et pouvaient revêtir une connotation discriminatoire", indique la préfecture dans un communiqué, ce mercredi 6 septembre. En revanche, l'enquête n'a pas conclu à du racisme.

Les policiers concernés - dont on ignore combien ils sont - ont fait l'objet d'un avertissement. C'est le premier degré de sanction dans la police. Autrement dit, la sanction la plus basse. Plusieurs sources nous disent que ces messages sont aussi sortis de leur contexte et qu'ils sont à mettre en perspective avec les propos échangés juste avant et après. Or, on les connait pas. Enfin, le policier qui a alerté la hiérarchie, puis une partie de la presse, est "dans un esprit de revanche", nous indique-t-on. Selon La Nouvelle République, il demande à être réintégré. Son dossier est entre les mains du tribunal administratif.

* L'obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une mesure administrative prise contre une personne en situation irrégulière