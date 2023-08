Des policiers de toute une partie de la France mobilisés pour un ado violent à Saint-Nazaire

Des policiers de l'Ouest et du Sud de la France ont dû être mobilisés pour emmener un adolescent de 16 ans de Saint-Nazaire jusqu'à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Ce mercredi matin, le jeune homme s'en prend à deux éducateurs du centre éducatif fermé où il est placé. Il les frappe suffisamment violemment pour leur provoquer, à tous les deux, 5 jours d'ITT.

Un adolescent originaire des Alpes-Maritimes

Les policiers de Saint-Nazaire le placent en garde à vue. Mais la suite dépend du tribunal pour mineurs de Grasse, puisque c'est là-bas qu'il habite. Il faut donc escorter l'adolescent jusque dans les Alpes-Maritimes pour qu'il puisse être présenté à la justice ce vendredi matin.

12 policiers mobilisés

Sauf que Grasse, c'est loin : 1.200 kilomètres, rien que pour l'aller ! Impossible donc pour les policiers nazairiens de faire tout le trajet pour des questions évidentes de fatigue et de durée de vacation. Il faut donc mobiliser des policiers d'une bonne partie de la France : Bordeaux, Toulouse puis Nîmes. Soit au total : 12 agents (puisqu'il en faut forcément 3 à chaque fois pour encadrer le jeune homme) et 4 véhicules, en plein cœur de l'été et de la période des congés.