Des policiers ébouillantés et un pompier mordu lors d'une intervention à Pau

Un individu qui tentait de se suicider à son domicile à Pau s'en est pris à des policiers et aux pompiers intervenus pour l'empêcher de mettre fin à ses jours. Dans la soirée du mercredi 22 février, il leur a jeté de l'eau bouillante dessus. Selon le syndicat Alliance, trois policiers sont donc ébouillantés et un pompier a même été mordu. "Un collègue a été touché au cou et à l'oreille. Il est quand-même brûlé au premier et au deuxième degré", raconte Daniel Domenge du syndicat. Un policier a aussi été frappé et souffre "de bosses au niveau du front".

Cet individu a finalement été maîtrisé et "placé dans son intérêt dans une structure adaptée à son état de santé" car il souffre de troubles psychiatriques. Une procédure judiciaire sera entamée par la sûreté départementale. Les violences de ce type restent rare, heureusement, mais le syndicat tient à rappeler que "les policiers sont confrontés à des interventions de plus en plus délicates" dans un climat "de plus en plus tendu depuis la crise sanitaire".