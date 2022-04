Des policiers et pompiers visés par des tirs de mortiers dans le quartier de La Châtaigneraie à Pessac

Plusieurs feux ont été allumés près d’un rond-point, dans le quartier de La Châtaigneraie à Pessac, ce lundi 25 avril, aux alentours de 20h45. Six poubelles ont été incendiées, ainsi qu’une nacelle de chantier. Les pompiers appelés pour éteindre le feu, ainsi que les policiers qui les accompagnaient, ont reçu des tirs de mortiers et des cailloux. Selon le journal Sud Ouest, la police aurait répliqué par des gaz lacrymogènes et des tirs de flash-balls. Les pompiers ont réussi à déplacer la nacelle et maîtriser le feu. Mais vers 22 h 30, l'engin a de nouveau été enflammé.

Une personne a été interpellée et placée en garde à vue. Des médiateurs sociaux se sont rendus sur place pour essayer d'apaiser la situation. Ce mardi 26 avril, des agents de la police nationale et six de la police municipale sont revenus pour assurer le calme dans le quartier.