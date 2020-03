Des policiers interdits de porter un masque, "une imbécillité" selon le syndicat Unité SGP Police FO

"C'est de l'incompétence et de la mise en danger de la vie d'autrui", affirme sévèrement, Yves Lefebvre, le secrétaire général d'Unité SGP Police FO, joint ce mercredi par France Bleu Paris.

Des consignes données par des supérieurs

Si les commissariats devraient recevoir des masques de protection supplémentaires dans les prochains jours, certains policiers qui en possèdent déjà, ont reçu la consigne de leur supérieur de ne pas les porter sur le terrain. "Hier, on a demandé à des collègues d'évacuer des voyageurs d'un terminal à Orly et on leur a interdit de porter ces masques alors qu'il y en avait à disposition", raconte Yves Lefebvre.

Sur twitter, Linda Kebbab, déléguée nationale d'Unité SGP Police FO, partage une vidéo. Sur les images, qui semblent avoir été tournées dans une voiture de patrouille, on entend une voix à la radio donner cette consigne : "Sur instruction, nous demandons à tous les effectifs employés sur le terrain, de retirer les masques de protection".

Éviter le côté "anxiogène" du masque ?

D'après Yves Lefebvre, certains supérieurs menacent même les agents de "sanctions disciplinaires". Voir des policiers avec un masque "aurait un côté anxiogène". Un argument totalement "abominable" pour le syndicaliste qui demande à Christophe Castaner de rappeler à l'ordre ces directeurs de la police "qui rechignent".

Le ministère de l'Intérieur ne donne aucune réponse officielle pour le moment sur le port du masque (obligatoire ou non ?) pour les agents de police.