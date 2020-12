Des policiers irlandais rendent hommage aux trois gendarmes tués près de Saint-Just dans le Puy-de-Dôme

Un hommage touchant et inattendu. Les policiers de la petite ville irlandaise de Kildare ont rendu hommage hier sur les réseaux sociaux aux trois gendarmes tués en intervention dans le Puy-de-Dôme, dans la nuit de mardi à vendredi près de Saint-Just.

Sur leur page Facebook, les policiers ont posté un message écrit entièrement en français, envoyant "leur soutien et leurs prières" aux proches des trois militaires.

Ce texte est accompagné d'une photo prise devant leur commissariat où l'on voit au premier plan deux policiers tenir un grand drapeau de l'ASM. Au second plan, d'autres policiers tiennent des maillots de rugby des provinces du Leinster et du Munster, ainsi que de l'équipe nationale d’Irlande.

"Le drapeau de l'ASM Clermont Auvergne et les maillots de rugby (...) représentent la camaraderie et les liens entre les supporters de rugby," explique le texte. La ville de Kildare, située à une cinquantaine de kilomètres de Dublin, se trouve dans la province du Leinster.