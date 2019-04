Des policiers manchois rendent hommage à leur collègues après une vague de suicides

Cherbourg, France

C'est suite à un appel national que des policiers manchois se sont rassemblés ce vendredi midi devant leur commissariat. Ils ont observé une minute de silence en hommage aux victimes d'une vague de suicides dans les forces de l'ordre. 28 depuis le début de l'année, 3 en quelques jours, 2 rien qu'hier à Paris et Montpellier. A Montpellier, une capitaine de police de la sûreté départementale de l'Hérault s'est suicidée dans son bureau avec son arme de service : ses collègues l’ont découverte vers 9h, alertés par une odeur de poudre. En début d'après-midi, c’est un policier qui a été retrouvé sans vie à son domicile à Villejuif (Val-de-Marne). Âgé de 25 ans, il était agent de la Direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris. Déjà dans la nuit de lundi à mardi, un policier du centre de rétention administrative de Metz avait commis l’irréparable chez lui. Les syndicats de police demandent à être reçue "en urgence" par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui a promis une accélération dans la mise en oeuvre du plan anti-suicides lancé en 2018 par son prédécesseur, Gérard Colomb. Il a également annoncé la création d'une "cellule alerte prévention suicide". Un numéro de téléphone dédié, disponible 24h/24, permettra en outre de signaler les risques et de mettre les personnes en souffrance en relation avec des psychologues.

En 2018, 35 policiers et 33 gendarmes se sont suicidés, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Pas de vague de suicide dans la Manche mais de la souffrance quand même

Ce vendredi midi les policiers se sont mobilisés dans tous les commissariats de la Manche : Saint-Lô, Granville, Coutances...et Cherbourg où ils étaient une cinquantaine à observer une minute de silence à 11H30. Hervé Lefort responsable alliance à Cherbourg : "les collègues sont épuisés, critiqués, ils se font conspués dans les manifestations si vous rajouter à cela des problèmes personnels la coupe est pleine et on arrive à des drames".

Dernièrement c'est un policier de la PAF de Cherbourg (Police de l'Air et des Frontières) qui s'est donné la mort.