Des policiers marseillais lancent une cagnotte pour créer une maison de retraite pour leurs chiens

Stéphane Demendonsa et Cédric Goulard, deux policiers de l'unité canine légère de Marseille avec Eros, un chien à la retraite

Marseille, France

Le projet s'appelle : un toit pour Erros. A la brigade cynophile des policiers marseillais, Erros vient d'être réformé. Après 8 ans de bons et loyaux service, ce chien de recherche n'a pas trouvé de famille d'accueil. "Personne ne peut entrer dans ce box, reconnaît Stéphane Demendonsa, le gardien de la paix qui a recueilli l'animal devenu imprévisible. Mais comme il a servi l'Etat français, il mérite de finir sa vie dans une maison de retraite".

Un appel aux dons

Il s'agit de construire sur un terrain cédé gracieusement par l'administration un bâtiment avec 5 box, dont un médicalisé. Les policiers marseillais doivent réunir 40 000 euros avant le premier coup de pioche. Ils ont demandé l'aide de plusieurs fournisseurs de matériaux qui n'ont même pas répondu. Et pourtant, leur projet pourrait devenir populaire. "Il y a beaucoup de gens qui nous disent que c'est une très bonne idée, confie le brigadier chef Cédric Goulard, conducteur de chien policier. Mais on ne reçoit rien. Il faut vraiment nous aider. Nos animaux et nous sommes là pour vous au quotidien. Certains chiens ont besoin de vous une fois à la retraite arrivée".

Des chiens adoptés à la SPA

A Marseille, la brigade cynophile de la police nationale dispose à l'année d'une quinzaine de chiens. Aucun n'a été acheté. Les animaux sont recueillis à la SPA ou chez des particuliers qui ne peuvent plus les garder. Le plus souvent, ce sont des Malinois. Après les avoir formés, la police les utilise comme des chiens de recherche de drogue, de billets de banque, d'armes ou d'explosifs. D'autres accompagnent les forces de l'ordre en patrouille. Au bout de 8 années, ils sont réformés et souvent accueillis chez un des policiers. "Mais certains ont des caractères trop difficiles, explique David Rodriguez, chef de l'unité canine légère de Marseille. Pour eux, le pire arrive parfois. Une maison de retraite serait donc idéale. Ce serait une première en France."

La cagnotte a été lancée sur le site Leetchi. En fin de semaine, elle avait recueilli prés de 6000 euros. Les dons sont possibles jusqu'à la fin de l'été.