Des policiers municipaux de Bayonne visés par des tirs de mortiers

La scène a eu lieu ce mardi 20 octobre dans la cité Breuer dans les Hauts de Bayonne. Une altercation verbale, entre des jeunes et la police municipale lors d'un contrôle de scooter, va dégénérer.

Les faits se sont déroulés en milieu d'après-midi à Bayonne. Vers 16h, des jeunes conduisent en roue arrière à scooter à vive allure, ce qu'on appelle du "wheeling" dans les rues de la Z.U.P. de Bayonne. Une patrouille de trois policiers municipaux décide alors d’intervenir. Rapidement d’autres jeunes gens forment un attroupement autour des policiers et les insultes fusent.

Des tirs de mortiers

La situation se calme mais pas pour longtemps. En effet, de nouveaux jeunes s’en prennent aux agents municipaux en les visant avec des fusées de feux d’artifice. Des tirs de mortiers retentissent depuis les étages d'un immeuble. Ni la voiture de police, ni les policiers municipaux eux-même ne sont touchés. Il n'y pas eu de blessé.

Des jeunes de 12 à 14 ans

Le lendemain, la police nationale a débuté les investigations et du matériel a été saisi et les agresseurs identifiés. Ils sont âgés entre 12 et 14 ans. Des procédures judiciaires sont en cours. C'est la deuxième fois que ce type d'agression se déroule dans les Hauts de Bayonne cette année.