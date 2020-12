Des policiers municipaux de Béziers convoqués ce matin au SRPJ de Montpellier après la mort de Mohamed Gabsi

Trois policiers municipaux de Béziers sont convoqués ce jeudi matin à 8h30 au S.R.P.J de Montpellier accompagnés de leurs avocats, Me Luc Abrakiewicz et Me Florian Medico, ils vont devoir s'expliquer sur la mort de Mohamed Gabsi.

Ce père de famille de 33 ans est décédé au cours d'une interpellation mouvementée de la police municipale, le 8 avril 2020 dans le cadre du non-respect du confinement et après le couvre-feu instauré par la ville entre 21 heures et 5 heures. Mohamed Gabsi est décédé lors de son transfert au commissariat de Béziers.

La victime était ivre et avait consommé des stupéfiants au moment de son agression. L'homme était particulièrement agité. Les policiers racontent qu’ils ont maintenu ce dernier en position allongée, sur le ventre ; l’un d’eux se serait assis sur lui pour l’empêcher de bouger. À leur arrivée au commissariat, la victime était inconsciente et décédait peu après, malgré une tentative de réanimation.

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Béziers pour des faits de violence volontaire ayant entraîné la mort.

Depuis son décès, un comité de soutien se réunit le 8 de chaque mois pour réclamer justice.