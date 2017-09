Dans plusieurs communes de la Manche, les polices municipales sont équipées depuis peu, de Taser, ces pistolets à impulsion électrique. C'est le cas à Saint-Hilaire-du-Harcouët et au Mont-Saint-Michel, où les policiers seront également munis d'armes à feu dans les mois qui viennent.

Les policiers municipaux du Mont-Saint-Michel seront bientôt équipés d'armes à feu. Les communes du Mont-Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson, qui ont une seule et même police municipale, ont décidé d'équiper leurs brigadiers de nouvelles armes pour renforcer la sécurité sur le site du Mont et dans ses alentours. Trois des cinq agents sont aujourd'hui équipés de Taser, ces" pistolets à impulsion électrique" qui avec une décharge électrique, peuvent paralyser un individu. Et à partir de l'automne 2017, les cinq agents vont être formés au port et à l'utilisation d'armes à feu.

Les deux brigadiers de la police municipale de Saint-Hilaire-du-Harcouët dans le sud-Manche sont désormais équipés de pistolets à impulsion électrique © Maxppp - Arne Dedert/dpa/picture-alliance/MaxPPP

Une autre commune du sud-Manche a décidé d'équiper sa police municipale de Taser : ST-Hilaire -du-Harcouët. Les deux agents sont munis, depuis le 10 septembre 2017, de pistolets à impulsion électrique. "Les policiers sont devenus des cibles, nous voulons les protéger mais nous ne voulions pas les équiper d'armes à feu, d'armes létales, c'est un choix intermédiaire" explique Gilbert Badiou le maire de Saint-Hilaire.