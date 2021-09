Des policiers municipaux médaillés pour leur intervention lors de l'attaque de Romans-sur-Isère

Dans les jardins d'un musée de Romans-sur-Isère, la maire Marie-Hélène Thoraval, face aux agents, parmi les premiers intervenants ce 4 avril 2020, salue leur sang froid et leur vaillance hors norme : "Nous leur devons d'avoir interrompu avec la police nationale, la cavale meurtrière de celui qui a si profondément endeuillé notre ville." Ce vendredi 3 septembre, ils ont reçu la médaille de bronze de la sécurité intérieure. Quatre policiers municipaux, ainsi que deux agents du centre de supervision urbain, qui ont joué un rôle majeur dans l'interpellation de l'auteur de l'attaque au couteau.

"Il ne faut pas oublier qu'il y a des victimes" - le directeur de la police municipale de Romans

Un moment de fierté pour le directeur de la police municipale de Romans : "Les agent ont été courageux, extrêmement professionnels, témoigne-t-il. Maintenant il ne faut pas oublier qu'il y a des victimes et même si aujourd'hui on est sur une mise à l'honneur, il ne faut pas oublier que c'était un moment tragique pour la ville." Deux personnes ont été tuées ce jour-là, cinq autres ont été blessées.

Une journée noire que se remémore chaque jour cet opérateur en vidéo protection médaillé ce vendredi. Il a guidé ses collègues sur le terrain. "Au début on pensait que c'était une bagarre au couteau et très vite on a vu que les victimes tombaient au fur et à mesure que l'individu progressait." "Les vrai héros ce sont nos collègues sur le terrain", estime-t-il. Eux n'ont pas souhaité s'exprimer, cette cérémonie, c'est le moment qui clôt l'affaire selon leurs mots. Aujourd'hui, ils souhaitent tourner la page.